Nueva caravana con cientos de migrantes parte de la frontera sur de México

Una caravana con cientos de migrantes partió de Tapachula, en la frontera sur, apenas días después del encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Este nuevo contingente está compuesto en su mayoría por migrantes de Cuba, Haití, Centroamérica, Brasil y Colombia, quienes salieron caminando desde Tapachula alrededor de las 5:40 a.m. hora local (11:40 GMT) con carriolas, mochilas en mano, botellas de agua, tristeza e incertidumbre, porque aquí no les resolvieron sus trámites para regularizarse.

En este grupo multitudinario camina el migrante brasileño Wagner, quien contó a EFE que se unió a esta caravana porque venía solo y temía enfrentar diversos peligros, por lo que ahora se siente más seguro de ir en grupo.

“No tengo documentos en Tapachula, no busqué, no fui a migración, quiero ir a Estados Unidos a trabajar, tengo una hija en Brasil, está muy difícil económicamente hablando (...) estoy en busca de una vida mejor”, afirmó.

Alexander, un migrante cubano, dijo que decidieron salir caminando porque no tienen otra vía para poder avanzar, ya que no los dejan ir en autobuses o en combis para poder llegar a Ciudad de México y tramitar una cita de CBP ONE para poder cruzar a Estados Unidos.

“Las autoridades cuando llegaron por la mañana nos orientaron que teníamos que caminar suave (lento) por una sola vía por la derecha y lo otro es que nos iban a acompañar para protegernos”, señaló.

En tanto que la migrante cubana, Yuselbis, detalló que han emprendido la caminata porque las autoridades no les permiten subirse a los autobuses de manera legal.

“(Pedimos) que nos protejan, que nos dejen llegar a nuestro destino final, que no nos detengan, que nos vayan guiando, lo que queremos es llegar, no vamos a molestar a nadie lo que queremos es llegar a la Ciudad de México”, enfatizó.

La mayoría de las personas que van en esta caravana buscan realizar sus trámites en Ciudad de México, ya que todos quieren entrar de manera legal a los Estados Unidos.

Se unen a caravana

En el ejido Viva México, a unos siete kilómetros de la ciudad de Tapachula, se encuentra el punto de migración, donde permanecen cientos de migrantes en espera de ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, algunos extranjeros al ver pasar la caravana se unieron a ella debido a que llevan días de espera.

Erisai Romero, acompañado de varios de sus compatriotas venezolanos, agradeció la solidaridad de los mexicanos que les han regalado comida y les han tendido la mano, pero asegura que el problema es el Instituto Nacional de Migración (INM), que no les presta un buen servicio.

“Estamos cocinando papa para seguir nuestro camino porque ya tenemos rato aquí y estamos bastante agotados, cansados (...) tenemos más de una semana, ya nos queremos ir, no sabemos para cuándo nos vamos a ir en la caravana”, lamentó.

Para este 31 de mayo se espera que un nuevo contingente se reúna en Tecún Umán, Guatemala, para cruzar el río Suchiate y emprender el viaje en caravana que busca atravesar el país.

La caravana avanza en medio del flujo migratorio récord en la frontera sur de México, que registró un récord de 782 mil 176 migrantes irregulares en 2023, una subida anual del 77%.

Mientras que, tan sólo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por México creció cerca de un 200% anual hasta casi 360 mil.