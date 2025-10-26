Nueve muertos y varios heridos al caer un ómnibus desde un puente en Argentina

Nueve personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el ómnibus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país. El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un ómnibus de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera. El ómnibus, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

La Policía de Misiones, que en un principio reportó dos muertos, informó en un segundo parte sobre el accidente que los fallecidos son ocho y que 29 personas resultaron heridas. “El siniestro vial ocurrido esta madrugada en el kilómetro 892 de la ruta nacional 14 dejó un saldo, hasta el momento, de nueve personas fallecidas y 29 heridos de distintas consideraciones”, precisó la Policía provincial. En el lugar trabajan 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.