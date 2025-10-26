Nueve muertos y varios heridos al caer un ómnibus desde un puente en Argentina

Nueve personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el ómnibus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un ómnibus de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.<b>El ómnibus, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.</b>