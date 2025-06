Ola de manifestaciones en Estados Unidos contra la política migratoria de Trump se extiende a más de 20 ciudades

Este miércoles, al menos 24 ciudades estadounidenses se sumaron a las manifestaciones en rechazo a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Las protestas, que comenzaron el pasado viernes en Los Ángeles, han ido ganando fuerza y se han replicado en distintos puntos del país, desde la costa oeste hasta el este, incluyendo urbes como Las Vegas, Seattle, Nueva York y Austin.

A lo largo de la semana, se espera que miles de personas salgan a las calles para expresar su oposición a la política de redadas y deportaciones masivas, justo en la antesala del sábado, cuando Trump celebrará su cumpleaños con un desfile militar en Washington D.C. Ese evento será respondido con movilizaciones simultáneas en varias ciudades del país.

Lo que comenzó como una muestra de apoyo a Los Ángeles se ha transformado en un movimiento nacional. Las protestas se intensificaron el martes, especialmente en Nueva York, donde miles se concentraron en el Bajo Manhattan, frente a sedes de agencias migratorias como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), considerado el principal blanco de los reclamos. La marcha, inicialmente pacífica, terminó en enfrentamientos con la policía, que utilizó gas pimienta y realizó decenas de arrestos.

En Atlanta, Georgia, también se registraron tensiones la noche del martes. Cientos de personas se reunieron para protestar y, tras prolongar la movilización más allá de lo permitido, seis individuos fueron detenidos. Las fuerzas del orden usaron agentes químicos y la fuerza para dispersar a los presentes, mientras que algunos manifestantes respondieron lanzando objetos como piedras y fuegos artificiales.

En Chicago, miles de personas marcharon por la ciudad. Aunque en su mayoría las protestas fueron pacíficas, algunos asistentes arrojaron botellas de agua a los agentes.

Desde que estallaron las manifestaciones, se han contabilizado cientos de arrestos en todo el país. California, particularmente Los Ángeles, concentra la mayor cantidad de detenciones. Solo en esa ciudad, donde las protestas ya suman seis días, más de 330 personas han sido detenidas en un contexto de fuerte presencia militar y bajo un toque de queda impuesto por las autoridades. En San Francisco, se han reportado 240 arrestos y el cierre de dos tribunales migratorios.

Frente a la expansión de las protestas, crece la preocupación entre activistas por un posible despliegue de tropas federales en otras ciudades, como ya ocurrió en Los Ángeles. El presidente Trump afirmó que esa acción podría repetirse en distintos estados. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott anunció el envío de la Guardia Nacional para “mantener el orden”, tras varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

En Nueva York, el alcalde Eric Adams, demócrata con posturas alineadas con Trump en cuanto a migración, aseguró que no contempla un despliegue militar. No obstante, advirtió que no permitirá actos de violencia como los ocurridos en California. Recordó, además, que la ciudad de Nueva York es considerada un “santuario” por sus políticas que limitan la cooperación con autoridades federales migratorias.

Muchas de las movilizaciones convocadas para este sábado ya estaban planeadas antes de que estallaran las protestas en Los Ángeles, con el objetivo de coincidir con el cumpleaños del presidente y su desfile militar. Sin embargo, se espera que el creciente rechazo a la política migratoria alimente estas convocatorias, generando una jornada de protesta que podría convertirse en la más multitudinaria desde que Trump asumió el poder hace cinco meses.