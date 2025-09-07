ONU pide acceso inmediato a Gaza para frenar expansión de la hambruna antes de septiembre

El <b>Subsecretario General para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Socorro de Emergencia de la <a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">ONU</a>, Tom Fletcher</b>, emitió este 7 de septiembre una declaración <b>sobre la situación en <a href="/tag/-/meta/franja-de-gaza">Gaza</a></b>, en la que advirtió sobre el riesgo de hambruna y la necesidad urgente de proteger a la población civil.Fletcher señaló que la <b>última orden de desplazamiento emitida por Israel en Gaza</b> se produce apenas dos semanas después de que se confirmara la existencia de hambre en la región y en medio de una <b>ofensiva militar masiva</b>. Según el coordinador, hay una <b>ventana estrecha, hasta finales de septiembre</b>, para evitar que la hambruna se extienda a las localidades de Deir al Balah y Khan Younis. <i>'Esa ventana ahora se está cerrando rápidamente'</i>, advirtió.El funcionario denunció que <b>la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos</b> son consecuencia de decisiones que <b>desafían el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional</b>.En su declaración, Fletcher hizo un llamado urgente a: Permitir que la <b>ayuda humanitaria entre sin impedimentos</b> y a la escala necesaria, p<b>roteger a los civiles</b>, <b>imp</b>lementar las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, <b>Liberar a los rehenes</b> y a los palestinos <b>detenidos arbitrariamente</b> y <b>Establecer un alto al fuego</b> de manera inmediata.La ONU insiste en que la crisis humanitaria en Gaza puede ser <b>detenida si se actúa de forma inmediata y coordinada</b>, y que los actores internacionales deben garantizar el acceso seguro a la ayuda y la protección de los habitantes.