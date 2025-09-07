ONU pide acceso inmediato a Gaza para frenar expansión de la hambruna antes de septiembre

El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, emitió este 7 de septiembre una declaración sobre la situación en Gaza, en la que advirtió sobre el riesgo de hambruna y la necesidad urgente de proteger a la población civil.

Fletcher señaló que la última orden de desplazamiento emitida por Israel en Gaza se produce apenas dos semanas después de que se confirmara la existencia de hambre en la región y en medio de una ofensiva militar masiva.

Según el coordinador, hay una ventana estrecha, hasta finales de septiembre, para evitar que la hambruna se extienda a las localidades de Deir al Balah y Khan Younis. “Esa ventana ahora se está cerrando rápidamente”, advirtió.

El funcionario denunció que la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de decisiones que desafían el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional.

En su declaración, Fletcher hizo un llamado urgente a: Permitir que la ayuda humanitaria entre sin impedimentos y a la escala necesaria, proteger a los civiles, implementar las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, Liberar a los rehenes y a los palestinos detenidos arbitrariamente y Establecer un alto al fuego de manera inmediata.

La ONU insiste en que la crisis humanitaria en Gaza puede ser detenida si se actúa de forma inmediata y coordinada, y que los actores internacionales deben garantizar el acceso seguro a la ayuda y la protección de los habitantes.