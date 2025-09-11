Panamá condena la violencia en Oriente Medio y pide diálogo en la ONU

Panamá participó activamente en la <b>sesión de emergencia de las Naciones Unidas sobre la situación en <a href="/tag/-/meta/oriente-medio">Oriente Medio</a></b>, con la intervención de <b>Eloy Alfaro de Alba</b>, Embajador y Representante Permanente de Panamá ante la <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">ONU</a></b>.Durante su discurso, el diplomático expresó la <b>solidaridad de Panamá con Qatar</b> tras el ataque israelí en Doha y condenó los ataques perpetrados por Hamas contra civiles en Jerusalén. Alfaro de Alba calificó estos hechos como una violación del <b>derecho internacional y de la Carta de la ONU</b>, y destacó que socavan los principios fundamentales del multilateralismo.El embajador señaló que la opción exclusiva de la fuerza ha reforzado la violencia y bloqueado cualquier camino hacia una <b>solución política duradera</b> del conflicto israelí-palestino, que persiste desde hace casi ocho décadas. Además, alertó sobre el riesgo que estas acciones representan para la población civil, incluidos los <b>rehenes en <a href="/tag/-/meta/franja-de-gaza">Gaza</a></b>, y para la <b>seguridad de las misiones diplomáticas</b>, como la Embajada de Panamá ubicada cerca del lugar del ataque en Doha.Panamá hizo un <b>llamado urgente a la moderación</b> y subrayó que ningún objetivo, por legítimo que sea, puede justificar medios contrarios al derecho internacional ni a la protección de la vida humana. El país exhortó a las partes a negociar un <b>alto al fuego sostenible</b>, garantizar la <b>liberación inmediata e incondicional de los rehenes</b> y facilitar el <b>acceso seguro y continuo de ayuda humanitaria</b> en Gaza.El embajador Alfaro de Alba enfatizó que la paz requiere <b>diálogo y negociación</b>, no violencia, y que un proceso político integral, basado en el derecho internacional y en el principio de <b>dos Estados en coexistencia pacífica</b>, es la única vía para garantizar la <b>estabilidad y seguridad</b> de la región y de sus pueblos.