Panamá condena la violencia en Oriente Medio y pide diálogo en la ONU

Panamá participó activamente en la sesión de emergencia de las Naciones Unidas sobre la situación en Oriente Medio, con la intervención de Eloy Alfaro de Alba, Embajador y Representante Permanente de Panamá ante la ONU.

Durante su discurso, el diplomático expresó la solidaridad de Panamá con Qatar tras el ataque israelí en Doha y condenó los ataques perpetrados por Hamas contra civiles en Jerusalén.

Alfaro de Alba calificó estos hechos como una violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, y destacó que socavan los principios fundamentales del multilateralismo.

El embajador señaló que la opción exclusiva de la fuerza ha reforzado la violencia y bloqueado cualquier camino hacia una solución política duradera del conflicto israelí-palestino, que persiste desde hace casi ocho décadas.

Además, alertó sobre el riesgo que estas acciones representan para la población civil, incluidos los rehenes en Gaza, y para la seguridad de las misiones diplomáticas, como la Embajada de Panamá ubicada cerca del lugar del ataque en Doha.

Panamá hizo un llamado urgente a la moderación y subrayó que ningún objetivo, por legítimo que sea, puede justificar medios contrarios al derecho internacional ni a la protección de la vida humana.

El país exhortó a las partes a negociar un alto al fuego sostenible, garantizar la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y facilitar el acceso seguro y continuo de ayuda humanitaria en Gaza.

El embajador Alfaro de Alba enfatizó que la paz requiere diálogo y negociación, no violencia, y que un proceso político integral, basado en el derecho internacional y en el principio de dos Estados en coexistencia pacífica, es la única vía para garantizar la estabilidad y seguridad de la región y de sus pueblos.