Panamá retrocede 10 escaños en el MOU de París

Si en 2023 generó preocupación a la comunidad marítima panameña la inclusión de Panamá en la lista gris del Memorando de Entendimiento (MOU) de París, cuando se ubicó de la lista blanca a la gris en la posición 46, la reciente evaluación complicará las cosas que nos sitúa nueve escaños por debajo de la reciente medición que calcula el riesgo de los buques (julio 2023 - junio 2024), cayó al número 55 del ranking.

Lo que significa que, en dos años, Panamá descendió 20 posiciones, tomando en cuenta que en la medición de 2019-2021 ocupaba el puesto 36, luego el 46 y ahora en el renglón 55.

Este será otro reto más para la nueva administración gubernamental. El año pasado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad encargada del registro de naves panameño, prometió esfuerzos para mejorar el desempeño de las organizaciones que se encargan de inspeccionar los barcos, pero este año lejos de reflejar un avance, retrocedimos.

La flota panameña es una de las más viejas del mundo, lo que se traduce en mayor riesgo de accidentes, costos de mantenimiento más altos, menor eficiencia y rendimiento, y ahora que sean más propensos a detenciones debido a la calificación adquirida en la última evaluación.

Además de lo anterior, el nominado administrador de la AMP, Luis Roquebert, tendrá el reto de sanear la imagen del registro panameño a nivel internacional. El registro ha sido cuestionado en varias ocasiones ante la resistencia de deslistar a buques que supuestamente trasiegan petróleo iraní, cuyos réditos alimentan el financiamiento a las milicias de ese país y de grupos terroristas afines.

Volviendo al tema inicial, uno de los principales factores que influyen en la calificación que otorga el MOU, recae sobre las empresas que contrata el registro panameño para hacer las inspecciones a los buques.

Si bien, Panamá es uno de los registros marítimos más importantes del mundo, con aproximadamente 8 mil buques, debe contar con inspectores de mejor calidad para evitar este tipo de resultados. “Los inspectores que contratan no son de la mejor calidad, porque el grupo que hay para esto es limitado. Contratan a los mismos y no tienen la tecnología”, explicó Carlos Raúl Moreno, exsubadministrador de la AMP.

Y no se equivoca. Las organizaciones que emplea el registro panameño cuentan con uno de los peores desempeños, según la publicación del MOU de París, que las ubica en el penúltimo renglón, en la categoría de ‘bajo’. En esta misma apreciación se encuentra Hellas Naval Bureau of Shipping, las únicas dos organizaciones catalogadas de esa forma. La puntuación más alta refiere a ‘alta eficiencia’, donde se sitúan once empresas, siendo la mejor American Bureau of Shipping), seguida de DNV A5, luego China Classification Society, Lloyds Register, y otras. La siguiente clasificación es la media, luego la baja y por último la ‘muy baja’.

Este diario esperó la versión de la AMP al respecto, pero hasta el cierre de esta nota no se pronunciaron.

El MOU de París está conformado por 27 países de Europa y Canadá y tiene como norte la eliminación de los buques que están por debajo de los estándares de seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio marino. Esta medición se realiza mediante un sistema estadístico de inspecciones de los Registros de Buques que cumplen con las más altas calificaciones en los estándares de seguridad marítima, que considera varios aspectos. De acuerdo a la tabla publicada por el MOU,, entre 2021-2023 la flota panameña pasó por 5,795 inspecciones. De éstas, se detuvo a 420 buques, 438 se situaron en el límite de lista negra - gris y 373 en el margen entre la lista gris y blanca. Solo cuatro países están por debajo de Panamá en este ranking: Albania (56); Tunisia (57); Sierra Leona (58) y Saint Kitts, en la última posición.