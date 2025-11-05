Panamá rinde cuentas ante la ONU: ¿Cuáles son los avances sobre derechos humanos?

<i><b>Durante el diálogo interactivo, se registró una significativa participación internacional, con 89 países que formularon observaciones y recomendaciones. </b></i>Los temas abordados fueron amplios y se concentraron en áreas clave de la agenda nacional, destacando la promoción de la igualdad de género, el fortalecimiento de la educación inclusiva, los mecanismos de protección de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes y las estrategias para combatir la violencia y la discriminación.