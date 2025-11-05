Panamá rinde cuentas ante la ONU: ¿Cuáles son los avances sobre derechos humanos?

Panamá desarrolló, este miércoles 5 de noviembre, su cuarta Revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El proceso, enmarcado en el 50mo período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU en el Palacio de las Naciones en Ginebra, constituye el mecanismo de más alta relevancia del organismo para evaluar el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos en el país.

La sesión contó con la presidencia del Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos, S.E. Paul Empole Efambe, embajador de la República Democrática del Congo. La delegación oficial de Panamá estuvo encabezada por la S.E. Doris Bill, viceministra de Asuntos Indígenas, junto al embajador Juan Alberto Castillero Correa, representante permanente de Panamá en Ginebra. La amplia representación panameña incluyó a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, demostrando el enfoque interinstitucional.