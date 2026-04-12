Perú amplía horario de votación hasta el lunes y Keiko encabeza resultados preliminares

<b>La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) </b>anunció la noche de este domingo la ampliación del horario de votación hasta mañana lunes, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de Perú 2026.La medida responde a los retrasos registrados en varias mesas de Lima y a dificultades logísticas en regiones del interior del país. Con esta decisión, los electores tendrán una jornada adicional para acudir a las urnas.El conteo oficial avanza lentamente, pero los primeros reportes muestran a Keiko Fujimori como la candidata que lidera la intención de voto.