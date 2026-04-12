Perú amplía horario de votación hasta el lunes y Keiko encabeza resultados preliminares

El conteo oficial avanza lentamente, pero los primeros reportes muestran a Keiko Fujimori como la candidata que lidera la intención de voto.

La medida responde a los retrasos registrados en varias mesas de Lima y a dificultades logísticas en regiones del interior del país. Con esta decisión, los electores tendrán una jornada adicional para acudir a las urnas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la noche de este domingo la ampliación del horario de votación hasta mañana lunes, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de Perú 2026.

La ONPE subrayó que los resultados aún no son definitivos y que el proceso de escrutinio continuará durante las próximas horas.

Se anticipa una segunda vuelta electoral, aunque todavía no se confirma quiénes serán los candidatos que la disputarán.

Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a participar en estos comicios, de este domingo.

Con 35 candidatos en carrera y ninguno capaz de entusiasmar a una mayoría, el país enfrenta una elección fragmentada, marcada por el cansancio ciudadano y la sensación de que, gane quien gane, el problema de fondo seguirá intacto.

Desde 2016, Perú ha tenido una seguidilla de presidentes que no logran terminar sus mandatos o que terminan atrapados en escándalos.

El resultado: una democracia formal, pero cada vez más debilitada en la práctica.

Keiko Fujimori aparece otra vez en la contienda, intentando capitalizar un electorado fiel pero insuficiente. Rafael López Aliaga apuesta por un discurso de mano dura. Y figuras outsiders buscan colarse en el descontento generalizado.