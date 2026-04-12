Perú vota entre crisis política: 35 candidatos y una ciudadanía fragmentada

Perú vuelve a las urnas este domingo, pero más que una fiesta democrática, la jornada se siente como otro capítulo de una crisis política que parece no tener final.Con 35 candidatos en carrera y ninguno capaz de entusiasmar a una mayoría, el país enfrenta una elección fragmentada, marcada por el cansancio ciudadano y la sensación de que, gane quien gane, el problema de fondo seguirá intacto.<b>Una papeleta interminable... y sin favoritos claros</b>La boleta electoral es casi un símbolo del momento político: larga, dispersa y difícil de descifrar.Ningún candidato logra despegar con claridad en las encuestas. Ninguno convence del todo. Y eso, en un país acostumbrado a sobresaltos políticos, es una señal de alerta.La segunda vuelta no es una posibilidad, es prácticamente un hecho. Pero incluso ese escenario deja más dudas que certezas.<b>El verdadero candidato: el rechazo</b>Si algo domina esta elección no es una figura política, sino el rechazo a los partidos tradicionales, a los liderazgos reciclados y a una clase política que, para muchos peruanos, ha gobernado de espaldas a la gente.Desde 2016, Perú ha tenido una seguidilla de presidentes que no logran terminar sus mandatos o que terminan atrapados en escándalos. El resultado: una democracia formal, pero cada vez más debilitada en la práctica.<b>Los nombres conocidos... y el déjà vu político</b>En medio del ruido, vuelven caras conocidas.Keiko Fujimori aparece otra vez en la contienda, intentando capitalizar un electorado fiel pero insuficiente. Rafael López Aliaga apuesta por un discurso de mano dura. Y figuras outsiders buscan colarse en el descontento generalizado.Pero hay un problema: el electorado ya ha visto esta película antes... y no terminó bien.<b>Campañas ruidosas, propuestas débiles</b>Las redes sociales han tomado el control de la campaña, pero no necesariamente para elevar el debate.Más que propuestas concretas, lo que abunda son mensajes virales, ataques cruzados y promesas que suenan bien, pero que difícilmente aterrizan en políticas reales.En un país con desafíos urgentes en seguridad, economía y servicios básicos, el vacío de propuestas pesa.