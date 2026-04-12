Explosión bajo el Puente de las Américas: Bomberos aclaran que sólo investigarán el origen

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), informó que mantiene en curso las investigaciones técnicas para determinar el origen de la explosión e incendio de vehículos cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas.

El teniente coronel Cirilo Castillo, director nacional de DINASEPI, explicó que el objetivo es establecer de manera científica cómo se produjo el incidente.

“Nuestra labor se centra en determinar científicamente cómo se produjo este hecho. La identificación de posibles responsabilidades corresponde a otras instancias competentes”, señaló.