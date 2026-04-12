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Explosión bajo el Puente de las Américas: Bomberos aclaran que sólo investigarán el origen

Tras evaluaciones preliminares, las autoridades autorizan el paso para ciertos vehiculos.
Tras evaluaciones preliminares, las autoridades autorizan el paso para ciertos vehiculos. Roberto Barrios | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/04/2026 12:47
Las investigaciones se realizan bajo estrictos protocolos técnicos y podrían extenderse hasta 30 días debido a su complejidad

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), informó que mantiene en curso las investigaciones técnicas para determinar el origen de la explosión e incendio de vehículos cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas.

El teniente coronel Cirilo Castillo, director nacional de DINASEPI, explicó que el objetivo es establecer de manera científica cómo se produjo el incidente.

“Nuestra labor se centra en determinar científicamente cómo se produjo este hecho. La identificación de posibles responsabilidades corresponde a otras instancias competentes”, señaló.

Investigación en varias fases

Las investigaciones, hasta ahora, han logrado avances en temas como:

Recolección de campo: El equipo técnico ya completó la recopilación de indicios en el lugar del siniestro, lo que servirá de base para el análisis especializado.

Entrevistas: Actualmente se desarrollan entrevistas con personas que puedan aportar información relevante. Este proceso se mantiene abierto para incorporar nuevos testimonios.

Protocolos especializados: Las investigaciones se realizan bajo estrictos protocolos técnicos y podrían extenderse hasta 30 días debido a su complejidad.

El Cuerpo de Bomberos reiteró que su función es estrictamente técnica: investigar el origen de incendios y explosiones.

La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la prevención, la transparencia y el servicio a la ciudadanía.

Qué ocurrió

El pasado lunes 06 de abril, a las se registró una explosión en la

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