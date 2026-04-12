Explosión bajo el Puente de las Américas: Bomberos aclaran que sólo investigarán el origen

<b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panam</a></b>á, a través de la <b>Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI)</b>, informó que mantiene en curso las investigaciones técnicas para determinar el origen de la explosión e incendio de vehículos cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas.El teniente coronel <b>Cirilo Castillo, director nacional de DINASEPI,</b> explicó que el objetivo es establecer de manera científica cómo se produjo el incidente. <i><b>'Nuestra labor se centra en determinar científicamente cómo se produjo este hecho. La identificación de posibles responsabilidades corresponde a otras instancias competentes',</b></i> señaló.