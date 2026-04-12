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Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 12 de abril

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 12/04/2026 12:37
Estas son las notas que marcan el día de hoy domingo 12 de abril.

Jorge Bloise y la reforma educativa

El diputado plantea que la reforma educativa debe ser una política de Estado y no depender de gobiernos de turno. Propone cinco ejes clave: calidad, equidad, inversión, carrera docente y descentralización, en medio de tensiones con el Ejecutivo y gremios docentes por el control del sistema.

Tragedia en Haití por estampidaUna estampida en la ciudadela Laferrière dejó al menos 30 muertos, evidenciando nuevamente la fragilidad institucional y las fallas en la organización de eventos masivos en un país golpeado por crisis constantes.

Iglesia y Defensoría llaman a proteger a la niñez

La Iglesia y la nueva defensora del Pueblo advierten que la protección de la niñez debe ser prioridad nacional, en un contexto donde persisten vulneraciones de derechos y falta de políticas efectivas para garantizar su bienestar.

Perú vota en medio de crisis política

Con 35 candidatos y sin un claro favorito, Perú enfrenta elecciones marcadas por la fragmentación política y el desencanto ciudadano, reflejo de años de inestabilidad institucional.

Irán informa a Rusia tras fracaso con EE.UU.

El acercamiento entre Irán y Rusia se fortalece tras el fracaso de negociaciones con Estados Unidos, mientras aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz, elevando el riesgo de escalada en la región.

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