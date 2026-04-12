Crece la ‘obesidad digital’ en la población infantil panameña, alerta el Minsa

Este patrón incrementa el riesgo de obesidad, trastornos del sueño y enfermedades metabólicas desde edades tempranas.

Especialistas señalaron que el tiempo prolongado frente a pantallas —como celulares, tabletas, computadoras y televisores— no solo reduce la actividad física, sino que también favorece el consumo excesivo de alimentos, muchas veces de forma inconsciente.

El aumento del uso de dispositivos digitales en la vida cotidiana está incidiendo directamente en la salud de la niñez en Panamá. Así lo advirtió el Ministerio de Salud (Minsa) , al alertar sobre el crecimiento de la llamada “obesidad digital”, un fenómeno vinculado al sedentarismo y a los cambios en los hábitos de vida.

Alertan sobre conductas adictivas en niños por uso de dispositivos

La experta Aldacira de Bradshaw explicó que el acceso constante a la tecnología, sin control, está promoviendo conductas adictivas en niños, lo que impacta tanto su desarrollo físico como emocional.

En ese sentido, advirtió que el sedentarismo prolongado contribuye al aumento de peso y puede desencadenar problemas como ansiedad y baja autoestima.

En la misma línea, el médico Jorge Jesús Rodríguez indicó que el problema se agrava por la combinación de mala alimentación, falta de ejercicio y deficiencias en la calidad del sueño.

Además, destacó que el uso excesivo de dispositivos ha reducido el tiempo dedicado al juego, la interacción social y el aprendizaje.

Ante esta situación, las autoridades de salud recomendaron limitar el uso de pantallas a un máximo de dos horas diarias, fomentar actividades al aire libre y promover hábitos saludables en el hogar, incluyendo una alimentación balanceada y rutinas de descanso adecuadas.

De acuerdo con datos oficiales, el 28% de los menores en Panamá presenta exceso de peso y un 10% padece obesidad, cifras que reflejan la urgencia de adoptar medidas preventivas.

El Minsa reiteró que la clave está en actuar desde la infancia para evitar complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de la población.