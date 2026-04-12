Crece la ‘obesidad digital’ en la población infantil panameña, alerta el Minsa

La experta Aldacira de Bradshaw explicó que el acceso constante a la tecnología, sin control, está promoviendo conductas adictivas en niños, lo que impacta tanto su desarrollo físico como emocional. En ese sentido, advirtió que el sedentarismo prolongado contribuye al aumento de peso y puede desencadenar problemas como ansiedad y baja autoestima.En la misma línea, el médico Jorge Jesús Rodríguez indicó que el problema se agrava por la combinación de mala alimentación, falta de ejercicio y deficiencias en la calidad del sueño. Además, destacó que el uso excesivo de dispositivos ha reducido el tiempo dedicado al juego, la interacción social y el aprendizaje.Ante esta situación, las autoridades de salud recomendaron limitar el uso de pantallas a un máximo de dos horas diarias, fomentar actividades al aire libre y promover hábitos saludables en el hogar, incluyendo una alimentación balanceada y rutinas de descanso adecuadas.De acuerdo con datos oficiales, el 28% de los menores en Panamá presenta exceso de peso y un 10% padece obesidad, cifras que reflejan la urgencia de adoptar medidas preventivas.El Minsa reiteró que la clave está en actuar desde la infancia para evitar complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de la población.