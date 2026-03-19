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Primer ministro de Israel evita fijar plazos para la ofensiva contra Irán

Fotografía cedida por el servicio de emergencias de la Media Luna Roja iraní que muestran el rescate de heridos en el bombardeo de un edificio en la capital del país, este lunes.
Fotografía cedida por el servicio de emergencias de la Media Luna Roja iraní que muestran el rescate de heridos en el bombardeo de un edificio en la capital del país, este lunes. EFE
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Agencia EFE
  • 19/03/2026 15:07
La campaña, que lleva 20 días, busca asegurar la seguridad de Israel frente a las amenazas de Teherán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó este jueves establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno “no está contando los días”, en su segunda rueda de prensa desde el inicio de la campaña hace 20 días.

“Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días”, afirmó el mandatario.

Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está “ganando e Irán está siendo diezmado”.

El presidente señaló lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos.

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