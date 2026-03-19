Estados Unidos evalúa levantar sanciones al petróleo iraní a pesar de la guerra con Teherán

Estados Unidos evalúa levantar algunas sanciones que le impuso al petróleo iraní, mientras los precios de la energía se disparan debido a la guerra en Medio Oriente, dijo el jueves el secretario del Tesoro.

Las declaraciones de Scott Bessent a Fox Business llegan tras el repunte de los precios del petróleo y del gas, después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Catar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región.

Bessent dijo también que el gobierno estadounidense podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas para ayudar a contener los costos.

El gobierno de Donald Trump no considera sin embargo prohibir las exportaciones de petróleo y gas estadounidense. Esas restricciones “no están sobre la mesa”, aseguró el jueves un funcionario estadounidense a la AFP.

Analistas advierten que el alivio de las sanciones corre el riesgo de beneficiar a Teherán —objeto de los ataques de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero—, pero algunos estiman que podría ser una forma de sumar apoyos a una coalición para reabrir el estrecho de Ormuz.

En tiempos de paz, cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo pasa por esta vía marítima clave, pero la respuesta de Teherán a la guerra ha paralizado prácticamente el tráfico por allí.

El precio del crudo Brent —referencia internacional del mercado— llegó a subir un 10% antes de moderarse a un alza del 3,1%, hasta los 110,67 dólares por barril.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también han subido desde que comenzó la guerra.

Bessent estimó el jueves que hay unos 140 millones de barriles de petróleo iraní en alta mar, lo que equivale a unas dos semanas de suministro que habrían ido a China.

Más que ayudar a que bajen los costos directamente, el levantamiento de sanciones podría ser una señal de que Washington quiere trabajar junto a otros países para desbloquear el estrecho, dice a la AFP el economista de ING James Knightley

Trump ya ha apelado a Francia, Japón, China, Reino Unido y Corea del Sur para que se sumen a esa misión, señaló.

Parece “una especie de táctica de negociación para intentar atraer a los chinos” hacia este esfuerzo, declaró Knightley.

Aunque el levantamiento de las sanciones pueda “parecer contraproducente”, Washington podría considerarlo “un precio que vale la pena pagar” si ayuda a que China ejerza cierta presión sobre Irán, añadió.

Washington ha tomado otras medidas recientemente para intentar contener los precios. A principios de este mes, también permitió temporalmente la venta de petróleo ruso sancionado ya en alta mar.

Y el miércoles suspendió durante 60 días la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.