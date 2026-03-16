Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en fase crítica por Ormuz y expansión militar en Líbano

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos iraníes. Desde entonces, Teherán respondió con misiles, drones y acciones de presión sobre infraestructura energética, bases vinculadas a intereses estadounidenses y rutas comerciales del Golfo. Reuters y AP coinciden en que, desde ese inicio, la confrontación dejó de ser un intercambio limitado para convertirse en una crisis regional de gran escala.Con el paso de los días, el conflicto se expandió. Israel intensificó sus bombardeos sobre territorio iraní y, al mismo tiempo, abrió una nueva fase operativa en el sur de Líbano con incursiones terrestres limitadas contra Hezbolá. Según Reuters, el gobierno israelí sostiene que sus operaciones en Líbano continuarán hasta neutralizar amenazas en la frontera, mientras en Irán ha anunciado planes para al menos tres semanas más de guerra.