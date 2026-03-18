Netanyahu vende ‘victoria histórica’ en guerra con Irán pese a dudas sobre cambio de régimen

El primer ministro de Israel, <b>Benjamin Netanyahu</b>, intenta consolidar la narrativa de una <b>victoria estratégica frente a Irán</b>, en medio de un conflicto que ha transformado el equilibrio de poder en Medio Oriente, pero sin garantizar un cambio político en Teherán.Tras semanas de bombardeos y operaciones conjuntas con Estados Unidos, el liderazgo israelí sostiene que la ofensiva ha debilitado significativamente las capacidades militares iraníes, incluyendo su infraestructura de misiles y redes de apoyo regional.Sin embargo, expertos y analistas advierten que el resultado dista de ser definitivo.