Primera ministra de Italia admite que ataque contra Irán se realizó fuera del derecho internacional

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque militar lanzado por Estados Unidos y Israel contra Irán se llevó a cabo “fuera del derecho internacional”, en medio de una creciente escalada de tensiones en Oriente Medio.

Durante una comparecencia ante el Senado italiano previa al próximo Consejo Europeo, la mandataria sostuvo que la comunidad internacional atraviesa una profunda crisis del sistema global. “Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común”, afirmó.

Meloni señaló que el actual escenario de inestabilidad en la región no comenzó con la ofensiva militar del 28 de febrero de 2026, sino que se remonta al ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista Hamás contra territorio israelí.

En ese contexto, explicó que la intervención estadounidense e israelí debe entenderse dentro de un escenario internacional marcado por amenazas crecientes y acciones unilaterales. “Es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones fuera del derecho internacional”, indicó.

No obstante, la jefa del Gobierno italiano dejó claro que su país no participará en el conflicto. “Italia no participa ni tiene intención de participar en la guerra”, afirmó, aunque advirtió que la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares representa un riesgo directo para Europa.

“Europa no puede permitirse un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado con una capacidad de misiles que pronto podría alcanzar directamente a Italia y al resto del continente”, subrayó.

Meloni también aseguró que Italia no fue consultada previamente sobre la operación militar, aunque destacó que su Gobierno mantiene contactos con socios europeos como Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la evolución de la crisis y coordinar una respuesta común.

Durante su intervención, la mandataria condenó además lo que calificó como una “masacre de niñas” en una escuela en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, y pidió que se identifique a los responsables del ataque.

Finalmente, al referirse al uso de bases militares estadounidenses en territorio italiano, Meloni explicó que su país cumple con los acuerdos internacionales vigentes, aunque insistió en que el Gobierno italiano no es “cómplice” de la intervención militar.

La primera ministra advirtió que la guerra abierta en Irán representa “una de las crisis más complejas de las últimas décadas”, y aseguró que continuará trabajando para intentar retomar la vía diplomática junto a los aliados europeos.