¿Qué pasó en La Guaira?: Video muestra a Diosdado Cabello deteniendo brigada de EE.UU.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una brigada de ayuda humanitaria, identificada como proveniente de Estados Unidos, intenta ingresar a la zona afectada por el terremoto en La Guaira, este domingo 28 de junio.

En las imágenes se aprecia la presencia de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, dialogando con los integrantes del grupo y posteriormente ordenando que se detenga su paso.

Según lo registrado en el material audiovisual, los vehículos de la brigada permanecen retenidos en un punto de control mientras Cabello conversa con funcionarios de seguridad.

Minutos después, se observa cómo los rescatistas son instruidos para regresar, sin poder continuar hacia las áreas de desastre.

El video también muestra la reacción de algunos voluntarios locales.

Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no ha brindando un comunicado explicando lo sucedido.