Seis periodistas de ‘Al-Jazeera’ mueren en Gaza; Brasil condena ataque y pide protección para medios

<b><a href="/tag/-/meta/brasil">Brasil</a> </b>condenó este lunes <i>'enérgicamente' </i>el <b>asesinato de seis periodistas palestinos de la cadena Al-Jazeera en la <a href="/tag/-/meta/franja-de-gaza">Franja de Gaza</a></b> y pidió a <b><a href="/tag/-/meta/israel">Israel</a> </b>garantías para que la prensa pueda ejercer con<i> 'libertad y seguridad'</i> su labor en esa región en conflicto.Los periodistas<b> fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa </b>en la ciudad de Gaza.Según un comunicado divulgado por la cancillería brasileña, <i>'esta última y flagrante violación del derecho internacional humanitario y del ejercicio de la libertad de prensa por parte de las fuerzas israelíes'</i> <b>ya deja un saldo de más de 240 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto</b>.<i>'Brasil insta al gobierno israelí a garantizar a los periodistas el derecho a ejercer su trabajo con libertad y seguridad en Gaza, así como a levantar las restricciones vigentes a la entrada de profesionales de los medios de comunicación internacionales al territorio'</i>, señala la nota divulgada por el ministerio de Relaciones Exteriores.<b>El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif, uno de los corresponsales de Al-Jazeera estaba vinculado a <a href="/tag/-/meta/hamas">Hamás</a></b>, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.