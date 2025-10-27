Senador Rick Scott sugiere a Maduro huir a Rusia o China ante presión internacional

El último embajador de Estados Unidos ante Venezuela James Story, por su parte, dijo a 60 Minutes que los últimos movimientos del Ejército estadounidense en el Mar Caribe si constituirían un intento para derrocar a Maduro, cuya reelección se vio seriamente cuestionada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.'<b>Esta es una organización criminal disfrazada de gobierno.</b> [Maduro] se encuentra imputado por tráfico de drogas, además comete violaciones a los derechos humanos, y es alguien que ha utilizado el aparato del Estado para encarcelar a la gente, para torturarlos, para matarlos', expresó el diplomático.