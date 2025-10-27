Senador Rick Scott sugiere a Maduro huir a Rusia o China ante presión internacional

El senador estadounidense Rick Scott advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que, si estuviera en sus zapatos, él iría rumbo a dos de sus mayores aliados internacionales: Rusia o China, para buscar refugio.

Estas declaraciones las realizó el senador republicano por el estado de la Florida en un reportaje emitido por el programa 60 Minutes de la cadena CBS, que analizaba a fondo la crisis venezolana.

“Sus días están contados. Algo va a pasar, ya sea a nivel interno o externo, creo que algo va a pasar”, afirmó Scott.

Cuando la periodista Sharyn Alfonsi quiso aclarar si esto equivalía a una inminente invasión, Scott descartó que esto vaya a pasar. “Si invadimos [Venezuela], yo mismo estaría sorprendido”, expresó.

Al ser consultado por Alfonsi sobre si se requeriría la presencia de fuerzas estadounidenses para pacificar el país tras una eventual caída de Maduro, Scott respondió que sería un escenario poco probable.

”El público americano está cansado de las guerras eternas en este momento, por lo que sería difícil realizar un compromiso de este tipo. Pero sí creo que habrán tropas internacionales para intervenir si es necesario”, aseguró.

Scott también pronosticó que la caída del régimen venezolano causaría un efecto dominó también en Cuba. “Estados Unidos se hará cargo del Hemisferio Sur, y nos aseguraremos de que haya libertad y democracia”, concluyó.