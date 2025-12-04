Sri Lanka reactiva el turismo mientras el país cuenta casi 500 muertos por el ciclón

Las autoridades de <b>Sri Lanka</b> anunciaron este jueves el inicio de la <b>recuperación de la actividad turística</b> en un país que todavía gestiona una <b>emergencia humanitaria tras las inundaciones</b>, con un saldo provisional de <b>479 fallecidos y 350 desaparecidos</b>, según las últimas cifras oficiales.La Autoridad de Desarrollo del Turismo esrilanquesa (<b>SLTDA</b>) ha simbolizado la <b>vuelta a la normalidad del sector turístico</b>, uno de los más importantes de la economía insular, con la llegada al puerto de Colombo del <b>crucero de lujo Mein Schiff 06</b> de TUI Cruises, con <b>2.400 pasajeros</b> a bordo.'<b>Sri Lanka está segura, abierta y lista para recibir visitantes nuevamente</b>', dijo la SLTDA.La autoridad, que busca proteger un sector que en 2024 <b>superó los dos millones de llegadas</b>, subrayó en el mismo comunicado que, pese a la magnitud del <b>ciclón Ditwah</b>, los <b>269 extranjeros afectados por el temporal</b> —incluyendo grupos de indios y búlgaros— fueron localizados y se encuentran <b>fuera de peligro</b>.Esta reactivación se lleva a cabo mientras la <b>devastación en el interior de la isla</b> afecta a <b>más de un millón y medio de personas</b> como consecuencia del desastre. Según el Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (<b>DMC</b>) se han registrado hasta hoy <b>479 muertes y 350 personas desaparecidas</b> en el país.En distritos como <b>Badulla</b>, la lluvia provocó <b>deslizamientos de tierra masivos</b> que sepultaron comunidades enteras. H.M. Gnanawathi, una superviviente de 53 años refugiada ahora en un templo, relató a EFE cómo el sonido de la montaña cediendo antes de llevarse su vivienda colina abajo.'<b>Estábamos todos en casa cuando empezó a llover sin parar</b>. Era incesante. Estábamos en la cocina cuando la zona se inundó con agua barrosa. Salimos de la casa. Eran alrededor de las 16:30 de la tarde y podíamos verlo todo. Primero escuchamos un <b>ruido fuerte</b>, como si aterrizara un helicóptero. Luego <b>árboles, tierra y escombros</b> empezaron a deslizarse colina abajo', recordó.Para <b>D.M. Chandrawathi</b>, de 50 años, madre de tres hijos, la historia es similar.'<b>Aparecieron grietas en nuestra vivienda</b>. Muchas de las casas a nuestro alrededor quedaron dañadas. El día 27 (de noviembre) fue uno de los <b>más aterradores de mi vida</b>, en un minuto podíamos escuchar un deslizamiento de un lado, y, al siguiente, otro del otro lado', dijo a EFE.El <b>ciclón Ditwah</b> azotó la isla hace una semana descargando <b>lluvias torrenciales incesantes</b>. Las precipitaciones <b>saturaron el terreno</b> en las zonas montañosas del centro del país, desencadenando <b>aludes de tierra y lodo</b> que arrasaron viviendas e infraestructuras.