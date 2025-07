Tailandia y Camboya acuerdan alto al fuego inmediato tras dejar al menos 35 muertos en conflicto fronterizo

Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo de alto al fuego inmediato e incondicional tras varios días de intensos combates en su frontera disputada, un conflicto que ha dejado al menos 35 muertos y más de 200 heridos, según cifras oficiales de ambas naciones. El anuncio fue hecho este lunes por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien medió en las conversaciones de paz en su rol como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El alto al fuego entró en vigor a la medianoche, hora local (12 p.m. hora de Miami), tras una reunión celebrada en Putrajaya, en la residencia oficial del primer ministro malasio. En el encuentro participaron el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y el primer ministro tailandés en funciones, Phumtham Wechayachai.

Ambos gobiernos se han acusado mutuamente de iniciar los recientes enfrentamientos, que forman parte de una disputa fronteriza de décadas. Según las autoridades camboyanas, Tailandia atacó al menos dos localidades durante la madrugada, mientras que el ejército tailandés informó de combates en tres provincias la mañana del lunes.

A pesar del anuncio del cese al fuego, los combates continuaban horas antes del acuerdo, lo que refleja la complejidad del conflicto. Las delegaciones militares de ambos países se reunirán el martes 29 de julio para coordinar la aplicación del pacto, según indicó Malasia.

Estados Unidos y China ofrecieron apoyo como observadores internacionales en las negociaciones. “Funcionarios del Departamento de Estado estadounidense estuvieron presentes el lunes para asistir en las negociaciones”, informó el secretario de Estado Marco Rubio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado que no firmará acuerdos comerciales con Tailandia ni Camboya si el conflicto no cesa: “Las naciones del Sudeste Asiático deben elegir entre la paz y la violencia. No habrá acuerdos mientras continúe el derramamiento de sangre”, expresó.