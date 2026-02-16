Teresa Mera Gómez, ministra de Comercio de Perú: ‘La diversificación es nuestro mayor desafío y también nuestra mayor oportunidad’

Perú mantiene actualmente 23 acuerdos comerciales vigentes, incluido el tratado con Panamá que rige desde 2022. Esta red ha permitido ampliar destinos y reducir vulnerabilidades frente a mercados dominantes.China continúa siendo el principal socio comercial, especialmente en minería y agroexportación. Le siguen la Unión Europea, con una combinación de minería y productos no tradicionales, y Estados Unidos, clave para textiles y manufacturas diversas.Sin embargo, la ministra destacó que el país viene expandiendo vínculos con el sudeste asiático y otras economías emergentes. 'Malasia ha comenzado a aparecer con fuerza en nuestras cifras de exportación. Estamos ampliando horizontes para no depender de un solo bloque', afirmó.Mera Gómez enfatizó que la apertura no se limita a firmar tratados. Incluye capacitación en inteligencia comercial, modernización logística y reducción de tiempos de transporte. En ese sentido, destacó mejoras recientes que han reducido hasta en 10 o 12 días el tránsito marítimo hacia Asia, un factor determinante en competitividad.