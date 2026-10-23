Tiroteos cerca de París deja un muerto y cuatro heridos: Se investiga como racismo y terrorismo

Un ciudadano muerto y cuatro personas heridas de gravedad dejó una serie de tiroteos perpetrados este viernes 23 de octubre a unos 30 kilómetros al suroeste de París, en las localidades de Trappes, La Verrière y Coignières, donde la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) asumió las pesquisas bajo la hipótesis de un móvil racista, según información de la Agencia EFE.

Los ataques se produjeron alrededor de las 10:30 de la mañana (hora local), cuando el agresor abrió fuego de manera indiscriminada y utilizando un arma automática desde un vehículo en marcha contra transeúntes.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, declaró al canal BFMTV que el atacante “ha disparado al azar y quería hacer una carnicería”, confirmando que tanto la víctima mortal —un ciudadano de 26 años de origen africano— como al menos uno de los heridos de gravedad pertenecen a minorías raciales.

Por su parte, la PNAT precisó mediante un comunicado que la investigación ha sido abierta por los delitos de asesinato e intento de asesinato cometidos contra personas debido a su pertenencia “real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión”, sumando además cargos por tenencia ilícita de armas y asociación de malhechores terroristas.

Las pesquisas serán conducidas por la Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) en coordinación con los servicios de inteligencia.

En cuanto a las víctimas, el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, indicó a BFMTV que en su municipio se registraron tres heridos: una menor de 12 años que recibió ocho impactos de bala y cuyo estado logró ser estabilizado, además de dos hombres de 29 y 49 años trasladados a hospitales de la región parisina.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció su desplazamiento al lugar de los acontecimientos y ofreció detalles en rueda de prensa.

El presunto autor fue detenido en la localidad de Coignières y medios franceses lo identificaron como Kevin, de 39 años y oriundo de Saint Cyr, mientras las fuerzas del orden verifican si contaba con antecedentes penales.

Ante lo ocurrido, el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó su “profunda emoción” y envió sus condolencias a los afectados y al departamento de Yvelines.

“Ante este drama terrible, la nación está junto a ellos”, expresó el mandatario en redes sociales, donde reconoció la rápida actuación de los cuerpos de seguridad que permitió la captura del sospechoso.