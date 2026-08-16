Tragedia en la familia de Daniel Noboa: primera dama pierde a su tercer hijo

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, luego de sufrir una complicación durante el embarazo que requirió una intervención médica de emergencia, informó este sábado la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.
“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, comunicó Morillo a través de su cuenta en la red social X.
De acuerdo con la funcionaria, Valbonesi tuvo que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. “Lamentablemente, Stefano falleció”, confirmó.
Morillo expresó sus condolencias a la primera dama y al mandatario ecuatoriano, a quienes trasladó el “respeto, solidaridad y afecto” del Gobierno en este momento de duelo.
La ministra de Educación, Gilda Alcivar, también manifestó su pesar por la pérdida. “Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”, escribió en X.
A las muestras de solidaridad se sumó la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien envió un “abrazo solidario” a Valbonesi y Noboa ante una “pérdida irreparable”.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, señaló que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza” ante el fallecimiento del bebé.
Como señal de duelo por la pérdida, la bandera ubicada en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.
Noboa y Valbonesi ya son padres de dos hijos: Álvaro, nacido en 2022, y Furio, nacido en 2024.
La pareja había anunciado que esperaba a su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. El embarazo terminó de manera trágica después de la complicación que llevó a la primera dama a ser intervenida de emergencia.
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