Línea 1 del Metro de Panamá vuelva a estar operativa hoy domingo: ¿Qué pasó?

El Metro de Panamá informó la mañana de este domingo 16 de agosto que las operaciones en la Línea 1 volvieron a su normalidad para el transito de pasajeros.

Según la empresa, el servicio se había visto interrumpido, ya que el personal trabaja para rescatar a un perro que ingresó a la zona de vía.

Mientras se mantenían las labores de rescate, la Línea 1 solo ofreció servicios parciales entre las estaciones de Albrook y San Miguelito.

Las estaciones Pan de Azúcar, Los Andes, San Isidro y Villa Zaita se encuentran momentáneamente fuera de servicio.