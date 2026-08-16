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Línea 1 del Metro de Panamá vuelva a estar operativa hoy domingo: ¿Qué pasó?

Según la empresa, el servicio se había visto interrumpido, ya que el personal trabaja para rescatar a un perro que ingresó a la zona de vía.
Según la empresa, el servicio se había visto interrumpido, ya que el personal trabaja para rescatar a un perro que ingresó a la zona de vía. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/08/2026 09:24
Las estaciones Pan de Azúcar, Los Andes, San Isidro y Villa Zaita se encuentran momentáneamente fuera de servicio

El Metro de Panamá informó la mañana de este domingo 16 de agosto que las operaciones en la Línea 1 volvieron a su normalidad para el transito de pasajeros.

Según la empresa, el servicio se había visto interrumpido, ya que el personal trabaja para rescatar a un perro que ingresó a la zona de vía.

Mientras se mantenían las labores de rescate, la Línea 1 solo ofreció servicios parciales entre las estaciones de Albrook y San Miguelito.

Las estaciones Pan de Azúcar, Los Andes, San Isidro y Villa Zaita se encuentran momentáneamente fuera de servicio.

La paralización del servicio afectó la movilidad de panameños que desde tempranas horas se les impidió el acceso a las estaciones.

Este hecho causo que varios alertaran sobre la situación en redes sociales donde se veían largas filas de personas esperando.

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