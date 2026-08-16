‘Sin educación no hay futuro’: empresarios piden política de Estado en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reiteró que la educación debe ser considerada una política de Estado y una prioridad nacional, colocando siempre al estudiante en el centro de la discusión.
El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, subrayó que más allá de coyunturas políticas o cambios de autoridades, el objetivo principal debe ser garantizar que niños y jóvenes permanezcan en las aulas, aprendan y encuentren en la educación una vía real para construir su futuro.
Barría destacó la necesidad de una renovación integral de la ley de educación, sustentada en un diálogo constructivo entre todos los sectores, con miras a preparar a los estudiantes para un mundo laboral dinámico.
Asimismo, enfatizó la importancia de contar con instalaciones educativas seguras y dignas, ya que la calidad del aprendizaje también depende del entorno en el que se desarrolla.
En relación con la investigación abierta por el Ministerio Público sobre la compra de laptops por el MEDUCA, el presidente de la CCIAP recalcó que las diligencias deben realizarse con rigor, independencia y transparencia, respetando el debido proceso.
Recordó que cada recurso destinado a la educación debe administrarse con absoluta responsabilidad, pues “cada balboa cuenta y cada decisión debe sustentarse”.
El comunicado también señala que la educación es una responsabilidad de todos:
Barría advirtió que Panamá no puede darse el lujo de perder una generación por falta de una educación de calidad.
El objetivo, dijo, es claro: que ningún niño o joven abandone el sistema educativo y que cada estudiante encuentre en la educación el camino para construir un mejor futuro.
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