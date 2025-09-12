Trump anuncia arresto del presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 12 de septiembre <b>'con un alto grado de certeza'</b> que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.<i>'Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador'</i> de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena <b>Fox News</b> desde Nueva York.<b>El mandatario agregó que se enteró de la captura 'cinco minutos antes de entrar' al plató del programa Fox and Friends y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.</b>Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas 'cercanas' al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.'Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí', indicó.El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que fulminó a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía en frente de unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.<b>Trump insistió en que no quiso ver el vídeo donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. 'No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché', dijo. </b>