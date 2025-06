Trump anuncia diálogo nuclear con Irán tras bombardeos y sugiere posible acuerdo histórico

Cinco días después de ordenar ataques aéreos sobre sitios nucleares iraníes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su administración sostendrá conversaciones con Irán la próxima semana. El objetivo sería reactivar las conversaciones nucleares detenidas desde hace meses. Durante una rueda de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN en La Haya, el mandatario insinuó que el encuentro podría derivar en un entendimiento histórico.

“Vamos a hablar la semana próxima con Irán. Puede que firmemos un acuerdo. No lo sé”, declaró Trump, sin especificar el lugar de la reunión. Hasta ahora, los encuentros se habían desarrollado en Omán, sin avances concretos debido a posturas incompatibles: Washington exige el fin del enriquecimiento de uranio, mientras Teherán defiende su uso con fines pacíficos.

El mandatario norteamericano no escatimó en referencias al reciente conflicto, a pesar de que el tema no figuraba en la agenda oficial de la cumbre. El episodio bélico comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó ofensivas sobre blancos estratégicos en Irán, lo que generó una respuesta inmediata por parte de Teherán mediante una serie de misiles. La reacción estadounidense no tardó: bombardeos directos a las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahán.

Aunque Trump aseguró inicialmente que las bases nucleares fueron completamente destruidas, medios estadounidenses filtraron un informe preliminar del Pentágono que sugiere lo contrario: las estructuras habrían sufrido daños parciales que apenas retrasarán el programa iraní unos meses.

Molesto por la publicación, el presidente reafirmó su versión leyendo un informe israelí: “Dije que Irán no tendrá armas nucleares y lo hicimos volar por los aires. Hasta el reino de los cielos”. Además, agregó que no le “importa si hay un acuerdo o no” en la próxima ronda de diálogo. “Nosotros lo único que pediríamos es lo que reclamábamos antes: no armamento nuclear. Pero hemos destruido lo nuclear”, subrayó.

Durante un encuentro previo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump comparó la magnitud de los bombardeos con uno de los episodios más devastadores del siglo XX: “No quiero usar el ejemplo de Hiroshima, no quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero básicamente fue lo mismo. Aquellas pusieron fin a una guerra, [el bombardeo en Irán] ha puesto fin a una guerra”.

Según el presidente, el golpe infligido a Irán es tan contundente que sus consecuencias podrían extenderse por generaciones: “Van a tardar décadas” en reconstruir Fordow, Natanz e Isfahán. “No creo que quieran volver a hacerlo”, añadió. “Lo último que quieren es volver a enriquecer”, sentenció.