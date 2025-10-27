Trump asegura que la victoria de Milei ‘le hizo ganar mucho dinero a EE.UU.’

<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a></b>, aseguró este lunes que la victoria de La Libertad Avanza (LLA), el partido del <b><a href="/tag/-/meta/javier-milei">presidente argentino, Javier Milei</a></b>, en las elecciones legislativas de este domingo le hizo ganar mucho dinero a EE.UU.<i><b>'Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha mejorado. Esa elección le hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos',</b></i> declaró Trump a los periodistas en el Air Force One antes de llegar a Japón.El mandatario hizo referencia al acuerdo económico entre <b>Washington y Buenos Aires</b> con el que la Administración de Trump pretende inyectar liquidez en dólares a la economía argentina para darle un espaldarazo.