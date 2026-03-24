Trump ordena despliegue de 3,000 soldados en Oriente Medio tras escalada con Irán

La 82.ª División Aerotransportada es una de las unidades de élite del Ejército estadounidense, especializada en operaciones de despliegue inmediato. Una de sus brigadas —de unos 3,000 efectivos— se mantiene permanentemente en estado de alerta como Fuerza de Respuesta Inmediata, con capacidad de movilizarse a cualquier punto del mundo en menos de 18 horas.Se trata de una unidad de infantería ligera, entrenada para tomar territorios en disputa mediante inserciones aéreas, sin depender de vehículos pesados como tanques. Su despliegue suele interpretarse como una señal de preparación para escenarios de alta intensidad o de intervención rápida.En paralelo, Israel ha intensificado sus operaciones contra el grupo chií Hezbolá en el sur de Líbano, ampliando su ofensiva terrestre en la zona. Este frente adicional incrementa el riesgo de una guerra regional más amplia, con múltiples actores involucrados.La combinación de ataques aéreos, despliegues terrestres y movimientos estratégicos en puntos clave del Golfo Pérsico configura un escenario de alta volatilidad, con repercusiones potenciales en la seguridad internacional y los mercados energéticos.