Trump reaviva debate al referirse por segunda vez a Venezuela como ‘estado 51’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las redes sociales al referirse nuevamente a Venezuela como un posible “estado 51”, en medio del éxito del equipo venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol.

El mandatario publicó ayer un breve mensaje en su plataforma Truth Social en el que escribió “Statehood” (Estadidad), justo después de la victoria de Venezuela en el torneo, generando una ola de reacciones entre usuarios .

Días antes, Trump ya había comentado sobre la victoria del equipo venezolano en semifinales, destacando su buen desempeño y sugiriendo, en tono irónico, que la racha positiva del país podría estar vinculada a una supuesta integración con Estados Unidos.

“¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ESTADO, #51, ALGUIEN? Presidente DONALD J. TRUMP, señaló.

Hasta el momento, no ha habido una reacción oficial por parte de autoridades venezolanas, pero el comentario ha sido ampliamente compartido y debatido en redes sociales.