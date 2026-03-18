Construcción de presa en la cuenca de Río Indio generaría más de 2 mil empleos

El proyecto de construcción de una presa en la cuenca de Río Indio podría generar más de 2,700 empleos durante su fase más intensa, según explicó la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

La funcionaria detalló en TVN Noticias que la iniciativa, considerada clave para la seguridad hídrica del país, se encuentra actualmente en una etapa técnica determinante, que incluye estudios geológicos, diseño conceptual y procesos sociales con las comunidades impactadas.

De acuerdo con Espino de Marotta, el proyecto busca alcanzar cerca de un 35% de avance en su diseño antes de abrir el proceso de licitación, previsto entre finales de 2026 e inicios de 2027 bajo la modalidad de diseño y construcción.

Mientras tanto, en campo se desarrollan perforaciones para evaluar las condiciones del terreno, así como la elaboración de estudios ambientales y un marco de compensación social para las poblaciones que serán reubicadas.

Se estima que las obras principales iniciarían en 2028, aunque durante 2027 se ejecutarían trabajos preliminares como la instalación de campamentos, construcción de accesos y logística operativa.

El impacto laboral del proyecto se dividirá en dos componentes principales: la construcción de la presa y el desarrollo de nuevas comunidades para unas 500 familias que deberán ser reasentadas. Estas obras incluirán viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud e infraestructura social.

Paralelamente, el Canal ya impulsa programas de capacitación en las comunidades cercanas, con el objetivo de preparar mano de obra local en áreas como albañilería, electricidad y habilidades básicas.

Espino de Marotta destacó que algunos residentes ya participan en actividades vinculadas a los estudios en curso, lo que ha generado empleos temporales y dinamizado economías locales mediante servicios de transporte y alimentación.

El proyecto de Río Indio forma parte de la estrategia del Canal de Panamá para garantizar el suministro de agua tanto para el consumo humano como para la operación de la vía interoceánica, especialmente ante escenarios de variabilidad climática.

En ese contexto, la administración canalera mantiene monitoreo constante de los niveles de los lagos y evalúa medidas para optimizar el uso del recurso hídrico, mientras avanza uno de los proyectos más relevantes para el país.