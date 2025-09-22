Río Indio para el futuro

El Título Constitucional del Canal establece que corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá la responsabilidad de administrar, mantener, usar y conservar los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Canal, constituidos por las aguas de los lagos y sus corrientes tributarias, en coordinación con los organismos estatales que la ley determine. La Ley Orgánica del Canal estipula que la Autoridad del Canal debe salvaguardar la cuenca hidrográfica y su recurso hídrico mediante la coordinación, administración, conservación y uso de los recursos naturales de la cuenca, y le faculta para aprobar las estrategias, políticas, programas y proyectos, públicos y privados, que puedan afectarla.Los límites de la cuenca del Canal fueron fijados por la Ley 44 de 1999 e incluían la cuenca de Río Indio. Sin embargo, la Ley 20 de 2006 derogó la normativa anterior y excluyó a Río Indio de la cuenca canalera. Este escollo legal se superó en 2024, cuando un fallo declaró inconstitucional la Ley 20 de 2006 y restableció los límites tal como habían sido establecidos en 1999, reincorporando a Río Indio a la cuenca del Canal.La Corte Suprema de Justicia señaló que 'la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, tiene como fin primordial el funcionamiento seguro, continuo, eficiente y rentable del Canal de Panamá; pero, además, en ella convergen una serie de factores de desarrollo demográfico, social, industrial, entre otros, que demandan mayor protección de los recursos naturales con criterios de sostenibilidad que garanticen la disponibilidad de agua para el funcionamiento del Canal, para el consumo humano, la producción de energía eléctrica y demás actividades que se desarrollan en su entorno'.