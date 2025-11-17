Inadeh Azul+: El centro inclusivo que transformará vidas desde 2026 ¿De qué tratará?

El proyecto, denominado Inadeh Azul+, se construirá en la provincia de Coclé, donde según destacó la institución, no solo se levantará una nueva sede, sino el primer centro inclusivo de formación técnica del país. Será un espacio diseñado para garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan oportunidades reales de aprender, capacitarse y transformar su futuro.De acuerdo con el Inadeh, el centro contará con:Aulas especializadasTalleres accesiblesTecnología adaptadaProgramas formativos diseñados para todos los niveles y necesidadesLa primera dama de la República, Maricel de Mulino anunció que Inadeh Azul+ será una realidad en 2026.