  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Inadeh Azul+: El centro inclusivo que transformará vidas desde 2026 ¿De qué tratará?

La primera dama, Maricel de Mulino anunció que Inadeh Azul+ será una realidad en 2026.
La primera dama, Maricel de Mulino anunció que Inadeh Azul+ será una realidad en 2026. INADEH
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/11/2025 07:00
El Gobierno de Panamá y el Inadeh trabaja en la creación del primer centro técnico inclusivo del país, un proyecto que busca ofrecer oportunidades reales de formación y empleo a jóvenes con autismo y otras necesidades especiales.

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, anunció en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta que, junto con la directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Yajaira Pitti, se encuentra trabajando en la creación de un centro técnico inclusivo para niños y jóvenes dentro del espectro autista, con la visión de ampliar esta oportunidad a otras personas con diversas condiciones.

De Mulino explicó que el objetivo del proyecto es brindar una alternativa educativa y laboral a aquellos jóvenes que, tras culminar la escuela, no puedan ingresar a la universidad. El centro les permitirá formarse en carreras técnicas, obtener una certificación y acceder a un empleo digno que les permita desarrollar su autonomía.

“Este Inadeh+ no solo será un centro de enseñanza... La idea es hacer en el mismo lugar un especie de shopping center donde van haber empresas que trabajen de la mano con nosotros y con los niños para que aprendan a tener un oficio y no tengan miedo en el momento que tengan que salir a buscar un trabajo porque ya tienen la práctica”, expresó la primera dama.

Un modelo inclusivo sin precedentes en el país

El proyecto, denominado Inadeh Azul+, se construirá en la provincia de Coclé, donde según destacó la institución, no solo se levantará una nueva sede, sino el primer centro inclusivo de formación técnica del país. Será un espacio diseñado para garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan oportunidades reales de aprender, capacitarse y transformar su futuro.

De acuerdo con el Inadeh, el centro contará con:

Aulas especializadas

Talleres accesibles

Tecnología adaptada

Programas formativos diseñados para todos los niveles y necesidades

La primera dama de la República, Maricel de Mulino anunció que Inadeh Azul+ será una realidad en 2026.

VIDEOS
Lo Nuevo