Inadeh Azul+: El centro inclusivo que transformará vidas desde 2026 ¿De qué tratará?

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, anunció en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta que, junto con la directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Yajaira Pitti, se encuentra trabajando en la creación de un centro técnico inclusivo para niños y jóvenes dentro del espectro autista, con la visión de ampliar esta oportunidad a otras personas con diversas condiciones.

De Mulino explicó que el objetivo del proyecto es brindar una alternativa educativa y laboral a aquellos jóvenes que, tras culminar la escuela, no puedan ingresar a la universidad. El centro les permitirá formarse en carreras técnicas, obtener una certificación y acceder a un empleo digno que les permita desarrollar su autonomía.

“Este Inadeh+ no solo será un centro de enseñanza... La idea es hacer en el mismo lugar un especie de shopping center donde van haber empresas que trabajen de la mano con nosotros y con los niños para que aprendan a tener un oficio y no tengan miedo en el momento que tengan que salir a buscar un trabajo porque ya tienen la práctica”, expresó la primera dama.