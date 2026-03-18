‘Somos campeones’: María Corina Machado celebra victoria de Venezuela en el Clásico Mundial

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la noche de este 17 de marzo la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, donde la selección nacional se impuso 3-2 ante Estados Unidos en la final disputada en la ciudad de Miami.

El triunfo marca un hito para el béisbol venezolano, al tratarse del primer campeonato mundial obtenido por el país en este torneo, tras un emocionante encuentro que se definió en la novena entrada.

A través de sus redes sociales, Machado expresó su orgullo por el logro deportivo y destacó el desempeño del equipo como un ejemplo de disciplina y excelencia. “¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana”, manifestó tras el partido.

La dirigente también resaltó el ambiente de celebración que se vivió tanto dentro como fuera del país, con ciudadanos saliendo a las calles para festejar la victoria de la selección nacional, considerada ya como un momento histórico para Venezuela.

En el terreno de juego, el equipo venezolano contó con una actuación destacada de Maikel García, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del torneo tras liderar la ofensiva criolla y convertirse en pieza clave del campeonato.

Por otro lado, luego de la victoria de Venezuela la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó un Día de Júbilo Nacional en todo el país.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde informó que la jornada será no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales.

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales”, expresó la mandataria en su mensaje.

Rodríguez explicó que la medida busca fomentar la celebración popular tras el logro deportivo, invitando especialmente a los jóvenes a salir a calles, parques, plazas y canchas para conmemorar el triunfo de la selección nacional.