Trump solicita el indulto de Netanyahu y califica sus juicios por corrupción como una ‘persecución política’

En la carta dirigida a Herzog, Trump asegura que Netanyahu 'ha luchado junto a mí contra los enemigos de Israel y contra Irán' y que los juicios en su contra 'han sido una forma de <i>lawfare</i>', término que describe el uso del sistema judicial con fines políticos.'Ahora que hemos rescatado a los rehenes israelíes en Gaza —escribió Trump—, es momento de permitirle unir al país mediante su indulto y terminar con esta injusticia'.El mandatario republicano ya había sugerido la idea públicamente el <b>13 de octubre</b>, durante una sesión en la <b>Knesset</b>, cuando preguntó en tono desafiante: '¿Por qué no le indultan? ¿A quién le importa si recibió puros y champán?'. Las risas y el aplauso de los diputados israelíes acompañaron la sonrisa contenida de Netanyahu.