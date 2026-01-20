Trump vuelve a sacudir la diplomacia al filtrar mensajes de Macron y Mark Rutte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia al hacer públicos mensajes privados intercambiados con líderes internacionales, una práctica que ha utilizado para influir en la agenda política global. Tras divulgar recientemente correspondencia con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, este martes publicó capturas de conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A través de su red social Truth, Trump difundió mensajes en los que Macron propone la celebración de una cumbre del G-7 en París, e incluso sugiere invitar a Rusia lo que marcaría un giro significativo en la postura internacional desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Según los mensajes —cuya veracidad fue confirmada por el entorno del mandatario francés—, la propuesta también incluiría la participación de Ucrania, así como de Dinamarca, para abordar el tema de Groenlandia. En uno de los intercambios, Macron señala coincidencias con Trump en temas como Siria e Irán, al tiempo que expresa su desconcierto por la postura estadounidense sobre el territorio danés. El presidente francés plantea además una cena bilateral en París y sugiere mantener reuniones paralelas con representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos, en un intento por abrir espacios de diálogo diplomático en medio de tensiones geopolíticas persistentes.

Mensajes privados entre Trump y el líder de la OTAN salen a la luz