Trump vuelve a sacudir la diplomacia al filtrar mensajes de Macron y Mark Rutte

Según los mensajes —cuya veracidad fue confirmada por el entorno del mandatario francés—, la propuesta también incluiría la participación de <b>Ucrania</b>, así como de <b>Dinamarca</b>, para abordar el tema de <b>Groenlandia</b>. En uno de los intercambios, Macron señala coincidencias con Trump en temas como Siria e Irán, al tiempo que expresa su desconcierto por la postura estadounidense sobre el territorio danés.El presidente francés plantea además una <b>cena bilateral en París</b> y sugiere mantener reuniones paralelas con representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos, en un intento por abrir espacios de diálogo diplomático en medio de tensiones geopolíticas persistentes.