Trump vuelve a sacudir la diplomacia al filtrar mensajes de Macron y Mark Rutte

Mensajes privados entre Donald Trump, Emmanuel Macron y el jefe de la OTAN salieron a la luz
Emiliana Tuñón
  • 20/01/2026 14:15
Donald Trump expuso conversaciones privadas con líderes europeos que abordan la crisis en Groenlandia, reavivando el debate sobre su estilo diplomático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia al hacer públicos mensajes privados intercambiados con líderes internacionales, una práctica que ha utilizado para influir en la agenda política global. Tras divulgar recientemente correspondencia con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, este martes publicó capturas de conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A través de su red social Truth, Trump difundió mensajes en los que Macron propone la celebración de una cumbre del G-7 en París, e incluso sugiere invitar a Rusia lo que marcaría un giro significativo en la postura internacional desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Según los mensajes —cuya veracidad fue confirmada por el entorno del mandatario francés—, la propuesta también incluiría la participación de Ucrania, así como de Dinamarca, para abordar el tema de Groenlandia. En uno de los intercambios, Macron señala coincidencias con Trump en temas como Siria e Irán, al tiempo que expresa su desconcierto por la postura estadounidense sobre el territorio danés.

El presidente francés plantea además una cena bilateral en París y sugiere mantener reuniones paralelas con representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos, en un intento por abrir espacios de diálogo diplomático en medio de tensiones geopolíticas persistentes.

Mensajes privados entre Trump y el líder de la OTAN salen a la luz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró además haber sostenido una “muy buena conversación” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En las capturas de pantalla compartidas por el mandatario, se observa a Rutte elogiando lo que calificó como resultados “increíbles” de la gestión estadounidense en Siria, además de manifestar su optimismo sobre la posibilidad de encontrar una solución conjunta al tema de Groenlandia.

Fuentes de la Alianza Atlántica confirmaron al diario El País la autenticidad de los mensajes divulgados.

