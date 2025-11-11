Venezuela activa despliegue militar como respuesta a la presencia de militares de Estados Unidos en Panamá

La cadena ABC News reportó este lunes que Estados Unidos había iniciado el envío de “pelotones de hasta unos 40 soldados a la vez” a la base aeronaval Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, para culminar su programa de entrenamiento. Una fuente del Pentágono consultada por la cadena detalló que “si Estados Unidos puede entrenar y combatir en uno de los lugares más difíciles y desafiantes del mundo, se crea una fuerza realmente letal”. La misma fuente aclaró que el curso, que se espera aumente en 2026, “no tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela”, que es la mayor operación ordenada por la administración de Donald Trump en el sur del Mar Caribe.

Se reactiva la tensión tras la revelación de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha comenzado a enviar fuerzas terrestres a Panamá para realizar entrenamientos en la selva por primera vez en más de dos décadas, un movimiento que ha provocado la inmediata reacción de Venezuela con un despliegue militar masivo.

Venezuela responde con despliegue masivo por “Amenazas Imperiales”

En respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe sur, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela activó este martes una “fase superior del Plan Independencia 200”.

A través de un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la FANB informó que la medida, que se extenderá hasta el miércoles 12 de noviembre, está destinada a “la optimización del Comando, Control y Comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la Defensa Integral de la Nación”.

El comunicado, firmado por el General en Jefe Vladimir Padrino López, advierte que esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional “comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral”. El objetivo de estos ejercicios, que incluyen la activación completa de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todo el territorio nacional, es asegurar la integración de los elementos del Poder Nacional en la misión de “enfrentar las amenazas imperiales”.

El texto culmina reafirmando la postura de Caracas: “La FANB se encuentra más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento, para junto al pueblo venezolano preservar a toda costa los sagrados intereses del país, como lo son su libertad, soberanía, independencia, estabilidad y paz”.