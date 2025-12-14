Venezuela dice haber potenciado su sistema de vigilancia y control del espacio aéreo

El martes, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en el espacio aéreo sobre las aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos.Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el Caribe desde finales de agosto y que supone su mayor despliegue en la región en décadas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una amenaza para propiciar un cambio de Gobierno.