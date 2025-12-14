Venezuela dice haber potenciado su sistema de vigilancia y control del espacio aéreo

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este domingo que el país suramericano ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce como uno de sus mayores triunfos, el haber alcanzado un admirable nivel de independencia tecnológica y de vigorización, incluso en medio de un criminal bloqueo económico, sanciones coercitivas y la más grotesca escalada belicista de EE.UU.”, dijo Padrino López en un comunicado publicado en Instagram.

El funcionario dijo que lejos de amedrentar, estas “hostiles circunstancias” han potenciado la autonomía operativa y la creación de medios propios que “robustecen el poder defensivo nacional”.

“Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación”, añadió.