Venezuela refuerza ‘comunicaciones efectivas’ en ejercicio militar de defensa

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este sábado que el país refuerza sus “comunicaciones efectivas” en un ejercicio militar que realiza en defensa del territorio, en un contexto en el que Caracas advierte sobre la “amenaza” que, asegura, representa el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe. “Estamos comprobando todos los instrumentos de comunicación que nos permiten transmitir mensajes, órdenes, instrucciones, planes. Es importante mantener, hasta el último nivel, comunicaciones efectivas, rápidas y oportunas”, detalló Padrino López, desde Caracas, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, indicó que luego de este ejercicio se hará “un balance de cuáles son las vulnerabilidades” de Venezuela desde el “punto de vista de las comunicaciones” y cuáles son las “verdaderas fortalezas”. Padrino López llamó a la unión para hacer de Venezuela “un gran poder” y enfrentar al “principal hegemón (hegemónico) del mundo”, en referencia a Estados Unidos, país que mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, subrayó que el ejercicio de este sábado es para preparar la defensa de Venezuela ante “cualquier circunstancia, cualquier situación”. “En cualquier circunstancia, bajo cualquier amenaza, este pueblo que conoce el terreno a la perfección, que tiene control territorial, debe garantizar la comunicación permanente entre cualquier sector y su unidad de comando para recibir las instrucciones de acuerdo a cómo el comandante las está dando”, señaló Cabello en una transmisión de VTV. La actividad de este sábado fue convocada por el presidente, Nicolás Maduro, para afinar “aún más todos los mecanismos de defensa territorial”, en un contexto marcado por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe, lo que el líder chavista considera un intento de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.