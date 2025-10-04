Venezuela refuerza ‘comunicaciones efectivas’ en ejercicio militar de defensa

El mandatario explicó el pasado jueves que esta jornada es 'especial de carácter organizativo' de 'mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional' de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia.Desde agosto y en respuesta a las que denuncia como 'amenazas' en contra de la nación, el Gobierno ha convocado a los venezolanos a movilizaciones y a jornadas tanto de alistamiento en la Milicia como de adiestramiento, con el fin de fortalecer la llamada 'fusión popular-militar-policial' y mejorar el sistema nacional de defensa.Buena parte de estas actividades se han realizado los sábados, como el de la semana pasada, cuando se llevó a cabo un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o conflictos armados, luego de un enjambre sísmico que afectó al occidente del país y en vista también del despliegue militar estadounidense.