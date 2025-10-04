Espert, el candidato de Milei vinculado con un empresario acusado por narcotráfico en EE.UU.

Economista mediático y de derecha como Javier Milei, el diputado José Luis Espert, protagonista de un escándalo por su nexo con un empresario acusado por fraude y narcotráfico en Estados Unidos, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña del oficialismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.Espert, de 63 años, es el principal candidato a diputado de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires —la de mayor peso electoral en Argentina— y desde hace una semana protagoniza un escándalo que ha sacudido el tablero político cuando restan tan solo una veintena de días para los comicios.Su vínculo con Federico ‘Fred’ Machado, un empresario acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico, ha desatado una fuerte tensión dentro de LLA, mientras que la oposición busca removerlo de la titularidad de la relevante comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.Pero Espert asegura que no se bajará de su candidatura y el presidente Milei lo sostiene, al menos por ahora.