Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez: Panamá inicia con victoria en Albania

Ajedrecistas panameñas comenzaron con pie derecho su participación en el Campeonato Mundial Sub 16 y Sub 18 Femenino, que se celebra en Dürres, Albania.

Las jóvenes Ashley Castillo y Mariana Lobo, lograron importantes victorias, este sábado 4 de octubre, en la primera ronda.

Castillo demostró su gran nivel en la categoría Sub-16 Femenino al imponerse con maestría a la jugadora checa Dominica Kaplanova.

Por su parte, en la categoría Sub-18 Femenino, Lobo consiguió una valiosa victoria sobre la Maestra FIDE alemana Katerina Braeutigam, destacando la fuerza de las representantes panameñas.

El torneo reúne a un total de 114 jugadoras en la categoría Sub 16 y más de 80 ajedrecistas en la Sub 18 de diversas partes del mundo, quienes competirán a lo largo de 11 rondas para coronar a las campeonas mundiales.

Tras conocerse los resultados, el presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, Luis Esquivel Golcher, no tardó en expresar su orgullo y felicitación.

”Felicito a estas atletas por este importante logro. Iniciar el Campeonato Mundial con dos victorias ante jugadoras de alto nivel internacional es un impulso enorme y demuestra el talento y la dedicación de nuestras jóvenes”, declaró Esquivel.

La delegación panameña cuenta con el apoyo y guía del maestro Roberto García Pantoja, quien además cuenta con el respaldo de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá.