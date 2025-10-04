Los creadores de ‘KPop Demon Hunters’ revelan el secreto del éxito global

Tras convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, con una banda sonora récord y hasta una zona temática inspirada en su universo en el mayor parque de atracciones de Corea del Sur, los creadores de ‘KPop Demon Hunters’ creen saber la clave del éxito: <i>'La gente quiere ver nuevos proyectos y nuevas formas de contar historias'</i>, asegura a<b> EFE </b>su creadora, Maggie Kahng.Con una propuesta original inspirada en la mitología y el folklore coreano, Kang y Chris Appelhans (’Wish Dragon’) dirigieron una película animada y musical que sigue a Rumi, la líder de HUNTR/X, un grupo de K-pop que, en secreto, lucha contra fuerzas demoníacas.La protagonista debe mantener oculta su verdadera identidad, incluso ante sus compañeras, cuya cercana relación comienza a tambalearse cuando los Saja Boys, una banda masculina, comienza a enamorar al público con su música y amenazar el éxito de las HUNTR/X.‘KPop Demon Hunters’ tuvo su estreno en EE.UU. el 20 de junio en la plataforma de Netflix y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos.Tan solo dos meses después de su estreno, la cinta se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, <b>acumulando 236 millones de visualizaciones</b>. En agosto, tuvo un inusual estreno especial en cines que complementó su éxito en <i>‘streaming’</i>, y esta semana, además, alcanzó el récord de mayor permanencia en el <b>top 10 de la plataforma</b>, con 15 semanas consecutivas, de las cuales pasó ocho en el primer lugar y el resto en el segundo.De manera simultánea, la banda sonora alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 de álbumes, y el tema <b>‘Golden’</b>, lideró la lista Hot 100, de HUNTR/X, el trío a quien en la vida real dan voz EJAE, Audrey Nuna y REI AMI.En Corea del Sur, el parque temático Everland, el más grande del país, abrió una sección dedicada al filme, y además, se lanzó una colaboración con el videojuego ‘Fortnite’, que incluirá personajes de la película y permitirá a los usuarios crear sus propios juegos inspirados en su universo.<i>'Creo que lo que más orgullo me da es que esta es una película profundamente coreana desde el punto de vista cultural, y verla llegar a tantas personas en todo el mundo que aceptan a estas chicas como nuevas superheroínas, aunque sean coreanas, lo hace ser un momento muy especial para cualquier persona coreana'</i>, dice Kang.