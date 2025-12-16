Washington declara terrorista al mayor cartel del narcotráfico de Colombia

Estados Unidos anunció este martes 16 de diciembre la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, añadió.

Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares.

En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según el gobierno.

La administración del presidente Donald Trump ha intentado debilitar a Petro, incluso imponiendo sanciones en su contra.

Rubio ha llamado públicamente a Petro “lunático”.

A comienzos de este año, Petro se convirtió en uno de los pocos gobernantes en criticar abiertamente a Trump en su campaña de deportación de migrantes.