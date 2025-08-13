WhatsApp y Telegram tendrán restricciones en Rusia, ¿qué está pasando?

<a href="/tag/-/meta/rusia">Rusia</a> anunció el miércoles restricciones en las llamadas en las aplicaciones de mensajería <a href="/tag/-/meta/whatsapp">WhatsApp</a> y <a href="/tag/-/meta/telegram">Telegram</a>, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.'<i>Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)</i>', dijo el <b>organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor</b>, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.Las aplicaciones de mensajería se han convertido en '<i>los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas</i>', añadió el organismo de control.Al reaccionar ante esta medida, <b>Telegram</b> afirmó en un comunicado que '<i>lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma' y elimina 'miles de contenidos nocivos cada día</i>'.Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también para investigar actividades que Rusia considera terroristas.'<i>El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa</i>', dijo el <b>ministerio digital de Rusia.</b>Desde el lanzamiento de su ofensiva en <a href="/tag/-/meta/ucrania">Ucrania</a>, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.