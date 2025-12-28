Zelenski se muestra esperanzado en lograr objetivos para su país antes de fin de año

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski está esperanzado en que se tomen decisiones importantes para su país antes de que finalice el 2025, con el apoyo de los países que respaldan las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

“Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó este domingo en su cuenta de X antes de la reunión que sostendrá hoy con el presidente de EE.UU, Donald Trump, para discutir el plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington.

“Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo, pero la toma de decisiones dependerá de nuestros socios: quienes ayudan a Ucrania y quienes presionan a Rusia para que Rusia sufra las consecuencias de su propia agresión”, indicó el mandatario, que hoy se reúne con Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Recordó en su mensaje que esta semana Rusia lanzó 2.100 drones de ataque, alrededor de 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles de diversos tipos, tras lo cual agradeció a los trabajadores del sector energético y personal de primera respuesta del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que trabajan prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

De acuerdo con el mandatario, los continuos ataques rusos a su país demuestran que su presidente Vladimir Putin no tiene ningún interés en que se alcance un acuerdo de paz.

Trump dijo haber hablado hoy con Putin y calificó la conversación telefónica de “muy productiva”, sin hacer más comentarios.

Zelenski también indicó en su mensaje que es “igualmente importante” que las sanciones contra Rusia funcionen, “que se apliquen todas las formas de presión política para su agresión, que Ucrania reciba misiles de defensa aérea y que todos finalicemos los pasos que pondrán fin a esta guerra y garantizarán la seguridad”.

“Estos son precisamente los pasos que discutiremos hoy con nuestros socios. Gracias a todos los que están colaborando”, indicó.