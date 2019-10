Juez: no hay afectación de derechos contra Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli asistió ayer a dos audiencias, a petición de sus abogados, en las que el juez de garantías, Juan Castillo, determinó que no se le violaron sus derechos. En la primera, motivada por el delito contra la administración pública, en perjuicio de la Caja de Ahorros, el juez de garantías consideró que no hubo afectación de derechos en perjuicio de Martinelli pese a que el Ministerio Público, representado por Zuleyka Moore, se preparaba para solicitar la excepcionalidad del principio de especialidad. Es decir, intentar juzgar a Martinelli por un delito distinto del que motivó su extradición. Lo que prohíbe el tratado bilateral entre Estados Unidos y Panamá, que reviste el principio de especialidad por el cual fue extraditado, y no puede ser investigado por ningún otro delito que no sea el de “pinchazos”.

En la segunda audiencia, la defensa alegaba que se habían vulnerado los derechos de su cliente porque el Ministerio Público había recibido una declaración del exalcalde Bosco Vallarino en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, el pasado octubre de 2018, alegando ser víctima de extorsión por parte de Martinelli.

No obstante, el juez dictaminó que no se habían vulnerado los derechos de Martinelli, ya que la fiscalía no había admitido la denuncia, no había investigado, sino que se trató de una entrevista. Para el juez, el Ministerio Público no podía dejar a un lado su deber de recibir la denuncia.

La defensa solicitó reconsideración ante la decisión del juez, pero éste se ratificó en su decisión. Los abogados se reservaron el derecho de apelar.