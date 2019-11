La invocación religiosa del 5 noviembre que molestó a los católicos

Tres cartas han circulado este miércoles. Todo por una invocación religiosa en los actos oficiales del 5 de noviembre en la provincia de Colón.

La comunidad católica de la Diócesis de Colón - Guna Yala remitió una carta, sin firma, pero a la que el Concejo de Colón y el alcalde del distrito respondieron.

La carta hecha pública en las redes sociales señala que "es sumamente lamentable y triste que en un acontecimiento tan importante como lo son los actos oficiales del 5 de noviembre, se haya tenido la descortesía de no advertir al obispo que no realizaría la invocación religiosa que le fue solicitada".

La nota enviada al alcalde de Colón, Alex Lee, continúa: "esto ha sido un desliz imperdonable a la autoridad eclesiástica de la provincia".

El obispo de Colón, monseñor Manuel Ochogavía Barahona, estaba presente en los actos protocolares del 5 de noviembre, tal como lo reconoce la nota aclaratoria del Concejo Municipal de Colón.

Omar Antioco, presidente del Concejo Municipal, ofreció disculpas a través de un comunicado a los obispos y a sus seguidores de la Comunidad Católica de la Diócesis de Colón y Kuna Yala, si en algún momento se sintieron incómodos por lo ocurrido.

El concejo aclaró que Ochogavía Barahona siempre ha recibido las mayores muestras de amistad y solidaridad, siendo invitado a todas las actividades solemnes desde su llegada a la provincia, por lo que, el día 3 de noviembre, se le concedió el honor de que realizara no solo el Te Deum acostumbrado para la fecha, sino también la invocación religiosa en la Sesión Solemne de la fecha.

"Sin ningún tipo de explicación, monseñor no asistió a la invocación y no envió a ningún representante, tal como lo estila el protocolo eclesial, y teniendo en cuenta que en el año 2018 el obispo también había sido invitado a realizar la invocación, este no asistió, se tomó la previsión de que ante eventual inasistencia nuevamente este año, solicitar al pastor José Pimentel de la Iglesia La casa del Alfarero, hiciera la invocación", destaca la nota aclaratoria.

El alcalde de Colón, en su nota aclaratoria, reafirmó las declaraciones del presidente del Concejo Municipal de Colón.

"No ha sido intención del Concejo ser descortés, solamente ser previsores y lo más importante contra un mensajero de la Palabra de Dios", Alex Lee, alcalde de Colón

El 5 de noviembre de 1903, Juan Antonio Enríquez, miembro de la Junta Revolucionaria de Colón, envió a Panamá un telegrama que decía lo siguiente: "solo ahora, 7:30 pm, puede decirse que la separación de Panamá está asegurada".