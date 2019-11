'Compradores de conciencia saben a quién ofrecerle dinero'

Gloria Young es una académica, escritora, poetisa, que siempre ha luchado por los derechos de las mujeres, además es politóloga de profesión. Cree firmemente en que la literatura y la política son áreas que deben integrarse, al igual que el arte en general y la política. Cuando escribe, imagina el país que sueña, con equidad, sin desempleo, sin violencia; “donde podamos conquistar la felicidad”. Está convencida de que las mujeres tienen que acceder a puestos de decisión para hacer las cosas diferentes, “y mejor”. “Si no me atrevo, no hago lo que predico. No le doy el ejemplo a tantas mujeres que confían en mí y a hombres que creen que yo puedo hacer de la política un ejercicio noble”, apunta. Desde su óptica, en medio de los conflictos es que hay que actuar, para aportar a la solución. No es mujer de escapar de los problemas… “Siempre los enfrento y salgo adelante”, expresa con firmeza. Este domingo, 24 de noviembre, el Partido Panameñista elegirá los cargos de presidente, vicepresidentes, secretario general, junta directiva y directores nacionales transitorios (2019-2021), y Young es una de las candidatas a la secretaría general. Cuando le pregunté cómo se describiría, la escritora respondió con una estrofa de su poema titulado “Soy”: “Soy recinto de todas las palabras colgadas en el viento / de la luz que atraviesa mi curva cordillera / de la canción del sueño / del mar con sus espumas / del alma desbocada al filo de una estrella / soy voz que no se esconde / que explora sus tejidos / que aúlla en el misterio de todos sus silencios / que murmura a la vida / que acecha en la vigilia / que da vuelo a la risa venciendo la nostalgia…”.

Eres poetisa, escritora, y estás vinculada a la cultura en toda la extensión de la palabra, ¿qué haces postulándote para la secretaría general de un partido que tiene tantos conflictos internos?

Creo firmemente que la literatura y la política son áreas que deben integrarse. Estoy convencida de que las mujeres tenemos que acceder a puestos de decisión para hacer las cosas diferente. El Partido Panameñista saldrá adelante con mujeres que creen que la reconstrucción del panameñismo es posible y que, de salir electos, haremos en esta junta directiva y directorio nacional lo que nuestros adversarios no podrán hacer, porque, además, les falta imaginación y compromiso.

Eres una mujer comprometida con la participación política de las mujeres; con el tema de que vivan libres de violencia, ¿crees que puedes hacer algo de eso dentro de tu partido?

Lo estamos haciendo. Es tan irrespetuoso que los candidatos a la presidencia del partido que, además, quieren ser presidentes del país, inventen una nómina cada uno (cosa que está prohibida en nuestro Estatuto), y que uno, por un lado, no tome en cuenta a una sola mujer; y el otro, solo tome en cuenta a una. Somos más del 50% de adherentes mujeres en el partido y, además, somos muchas las que estamos preparadas, con experiencia profesional y política, comprometidas, doctrinarias, con deseos inmensos de sacar el partido adelante. ¿Y no miran hacia nosotras? Y encima, ¿quieren nuestros votos? Esos tiempos ya pasaron. No vamos a seguir permitiendo que si ganamos un gobierno, busquen mujeres en otros partidos o en los sectores económicos del país, para ser sus vicepresidentas. ¿Qué es eso? Por ello, les estamos demostrando que aspiramos a los puestos en la junta directiva y que tenemos capacidad para ejercerlos.

¿Qué te hace diferente de los otros candidatos a la Secretaría General del partido?

En primer lugar, soy una mujer con experiencia política comprobada en la militancia dentro de mi partido, que ha ganado puestos de elección popular, he sido reelecta y los he ejercido con éxito. Tengo un liderazgo dentro del partido, a nivel nacional y en el exterior.La Ley 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres , de mi autoría, y su reglamentación, ha servido de ejemplo para otros países de nuestra región. Tengo más de 35 años capacitando a hombres y mujeres en temas de liderazgo y estrategias electorales. Poseo el tiempo necesario para dedicarme por este año y ocho meses de período transitorio, a la reconstrucción del partido desde sus bases, porque no detento al momento ningún cargo de elección popular y de mi tiempo solo dispongo yo.

¿Qué pasó con el Partido Panameñista, después de estar en el gobierno, cómo se justifica el resultado que tuvieron?

Fueron varios elementos, entre los que puedo mencionar los siguientes:El gobierno panameñista cometió algunos errores y la molestia del electorado lo pagó nuestro candidato presidencial. Se contrataron asesores internacionales que estaban fuera del contexto de nuestro partido; nunca entendieron lo que significaban los colores del panameñismo, nuestra bandera y los signos externos que forman parte de nuestra identidad.El presidente del país, hermano del presidente del partido, no apoyó a nuestro candidato presidencial. Incluso, uno de sus hijos llegó a decir en su twitter que él no votó por el candidato del partido. El candidato a presidente desvalorizó a las mujeres del partido, poniendo de vicepresidenta a una mujer del partido adversario que, además, no sumó votos.La alianza que teníamos con el Partido Popular no solo no sumó, sino que restó a nuestro candidato, negociando puestos en las listas electorales que hicieron perder la posibilidad real que teníamos de ganar representantes, alcaldes y diputados.La mayoría de los candidatos a diputados se preocuparon más por sumar votos para ellos y no para nuestro candidato. Un miembro sobresaliente de nuestra agrupación se postuló libremente a la presidencia, y aunque no llegó a nada, creó confusión durante el proceso. Hasta allí lo dejo, pero hay más elementos de análisis.

Dada tu exitosa experiencia como diplomática, y conociendo la realidad de la política exterior panameña, ¿qué estarías dispuesta a cambiar en este tema?

Debo decir que en el gobierno pasado, la carrera diplomática se fortaleció y creo que el actual gobierno debe darle continuidad. En mi gestión como diplomática aprendí a valorar y respetar a los miembros de la carrera diplomática egresados de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Por otra parte, el nuevo Viceministerio de Cooperación y Asuntos Multilaterales debe ser fortalecido. Si bien existe una Dirección de Cooperación Internacional, la misma es débil en cuanto a presupuesto y también en cuanto a visión de lo que es aprovechar las oportunidades. No se apoya debidamente los proyectos de diplomacia cultural y de Cooperación Sur-Sur que se generan desde nuestras embajadas. En cuanto a la política exterior, Panamá debe ser más coherente con la misma y no dejarse llevar por asesores trasnochados que no están actualizados en la política internacional de la globalización.En el caso de Marruecos, Panamá comete errores. Nuestra posición de la década del 70 no puede ser la misma el día de hoy. Marruecos es un país que nos ofrece múltiples oportunidades de apertura a un continente repleto de recursos para trabajar en proyectos de cooperación Sur-Sur y triangular que nos beneficiarían grandemente: África. Hay que estar en el Reino de Marruecos y conocer vitalmente su realidad para comprender de lo que hablamos. Pero, sobre todo, la Cancillería debe tener asesores especializados en el Medio Oriente, en África, en el Mediterráneo, para hacer los análisis más cercanos a la realidad.

Hay un caso que está documentado, el Cemis; estuve revisando y coincide con el período en que fuiste legisladora de la República, ¿hubo en realidad ofertas para aprobar el proyecto que finalmente quedó en nada?

Yo no recibí una sola oferta ni en la época del escándalo del Cemis ni en ninguna otra época. Creo que los compradores de votos y de conciencia saben a quién le ofrecen dinero por votos y saben a quién no tienen que acercarse.

¿Qué opinas sobre las reformas constitucionales? ¿Qué sería mejor para el país?

La constituyente originaria se encuentra más cerca de mi convicción. Todo lo demás termina siendo un mal parche, unos pequeños y otros, grandes. Sea lo que sea, en esa nueva constitución o en ese parche mal pegado, debe incluirse la paridad en todos los cargos de designación y de elección popular.

